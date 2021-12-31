TV100 canlı yayınında Mustafa Sarıgül TikTok çekti! İzleyenler şaştı kaldı: TV'ler burnumuzu bile...

Tv100’de Sağlı Sollu programına katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programın kapanışında TikTok videosu çekti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100'de yayımlanan Sağlı Sollu programının konuğu oldu. Türkiye'yi boydan boya gezdiğini ve halk ile bir araya geldiğini söyleyen Sarıgül, Şişli Belediyesi döneminden de bahsetti. Zamanı geldiği noktada bıraktığını belirten Sarıgül, "Bir dönem daha yapsaydım o enerji ve atmosfer olmazdı" dedi.



Stüdyoda, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği TÜİK'e ve Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşü sorulan Sarıgül, "Ana muhalefet partisi liderinin bir kere bilgi almaya hakkı vardır. Ana muhalefet partisi lideri yarın ülkeyi yönetmeye en yakın kişi demektir. Ancak ben tabii beklerim ki önce; kendi kadrolarından, önceden milletvekilleri arkadaşlar gitsinler, konuşsunlar ve bunları planlasınlar o sohbetler olsun, ondan sonra gitsin." dedi.



Canlı yayında TikTok çekti

Sarıgül "Ana muhalefet partisi genel başkanına yapılan büyük bir sevgisizliktir. Bunu doğru bulmam. Aman ana muhalefet partisi de nereye gideceğini, nasıl gideceğini, neler yapılması gerektiği konusunda daha dikkatli olması lazım. Kapı açılmıyorsa gitmemeliydi. O, kapı açılmıyorsa gitmemeliydi. Kim o bilgileri veriyorsa doğru bilgi değil." diye konuştu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, programın sonunda takipçileri için TikTok videosu çekti. Sarıgül'ün bu hareketi stüdyoda renkli görüntüler oluşturdu.