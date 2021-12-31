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'Enis Arıkan öldü mü' haberlerine ünlü oyuncudan isyan! Koronaydı son durumu ne?

Koronavirüsle mücadele eden Enis Arıkan 'öldü mü' haberlerine ve paylaşımlarına isyan etti! 'Anam bacım görse ne hisseder' diye tepki veren Arıkan, 'Bir de tabutumun başına Ezgi'yi (Mola) koymuşsunuz' diye tepki gösterdi.

KANAL D'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Camdaki Kız'ın Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalanmasının ardından çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti.

Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Hastalığı hafif atlatan ve evinde karantinada olan ünlü oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.



"Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder"

Ünlü oyuncu evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine isyan etti. Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.

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