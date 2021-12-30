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Tepside içli köfte nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Sizler için hem pratik hem de çok seveceğiniz bir tarifimiz var tepside içli köfte! İşte tarifi...

İçli köfte, bu coğrafyanın bize bahşettiği mükemmel lezzetlerden birisidir. Yöreden yöreye ufak farklılıklar gösterse de hepsi de aynı derecede zahmetli ve özveri isteyen tariflerdir. Artık şehirlerde küçülen ailelerde zamansızlaşan bizler, ne yazık ki böyle lezzetleri ancak dışarıda yiyebiliyoruz.

Tepside içli köfte tarifi, his olarak size içli köfteyi yaşatmasa da, pratikliği ve lezzetiyle hem sizi hem de yiyenleri tatmin edecek bir lezzet. İşte sizler için tepside içli köfte tarifi... 

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