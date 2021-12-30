MEB'in kapısına kilit asıldı Kemal Kılıçdaroğlu kapıda kaldı ateş püskürdü

MEB'in kapısından son dakika görüntüler geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS mülakatlarıyla ilgili iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine Bakan Mahmut Özer'den red yanıtı almıştı. Kılıçdaroğlu da basını toplayıp MEB'in kapısına dayandı. Milli Eğitim Bakanlığı kapıya kilit astı ve Kılıçdaroğlu'u içeri almadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı'na randevusuz olarak gitti ancak kapı kilitli olduğundan içeri giremedi. Kemal Kılıçdaroğlu basın ile birlikte kapının açılmasını bekledi ancak MEB'in kapısındaki görevliler asma kilit taktıkları kapıyı açmadı. MEB'e giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu açıklamayı kilitli kapının önünde yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Bir haksızlık hukuksuzluk varsa, gasp ediliyorsa sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak en insani görevimdir.



-Dün evlatlarımızın elendiğini gördük konuştuk yazıktır günahtır, gencecik evlatlarımıza yazıktır. TÜGVA'dan gelen listeler üzerine mi bu kurallar alındı?

-Haksızlık hukuksuzluk bir feryat var. Danıştay mülakatlarda haksızlığı tescilledi. Verilen puanlar olağan akışa aykırıdır dedi. Aykırı puanlama yaparsanız MEB'e oturanların yatacak yeri yoktur. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Hiç kimse unutmasın. Görecekler haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bu benim namus borcumdur.

-(Mahmut Özer'in açıklamalarının sorulması üzerine) Sarayın talimatıyla iş yapanları ben muhatap almam. Benim derdim onlarla hesaplaşmaktır.