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Kocaeli'de fren yerine gaza basınca iki dükkana girdi: Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde park halindeki araca çarpan cip, daha sonra ise sürücüsünün fren yerine gaza basması sebebiyle iki dükkana daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın da son anda kazadan kurtulduğu görülüyor.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, park halindeki 34 NE 177 plakalı Suzuki marka cipine binerek, aracı çalıştırdı. O sırada cip, önce park halindeki bir araca çarptı, daha sonra ise sürücüsünün fren yerine gaza basması sebebiyle iki dükkana daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çenesinden yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kadın sürücünün kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dükkanın önünde bekleyen bir vatandaşın son anda kurtulduğu görülüyor. Kazayı gören vatandaş, "Kadın sürücü geri geri park yerinden çıkarken arkadaki araca çarptı sonra da panikle frene basacağına gaza basarak dükkana girdi. Sürücü dudağında yaralandı" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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