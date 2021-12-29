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Kanadalı rapçi Drake sokakta gördüğü insanlara tomarla para dağıttı

KANADALI rapçi Drake, Toronto'da arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta para yağmuruna tuttu. Karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıttığı görüntüler viral oldu!

Ünlü rapçi Drake, Toronto'da arabasıyla gezerken karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıttı. 35 yaşındaki Kanadalı şarkıcının görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

"Aman Tanrım, bu çılgınca!"

Independent'ın haberine göre, Drake'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor ancak her önüne gelene bir tomar verdiği düşünüldüğünde meblağı tahmin etmek zor...

Bu bir 'imaj toparlama' çalışması mı?

Öte yandan geçtiğimiz kasım ayında ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Astroworld Festivali'nde sahne alan Drake'in, yaşanan trajedinin ardından eğlenceye gittiği iddia edilmişti. Drake'in bu hareketiyle bozulan imajını kurtarmaya çalıştığı konuşuluyor.

Independent'in haberine göre Drake, Houston'daki bir striptiz kulübünde yaklaşık 1 milyon dolar harcadı.

Rapçinin arkadaşı olduğu belirtilen DJ Akademiks'in sosyal medya hesabında, 9 Kasım'da paylaştığı videoda birçok kadının nakit paraları topladığı görülmüştü.

Teşekkür istedi

O anları çeken kişi, parayı sayan kadınlardan Drake'e teşekkür etmelerini istediğinde hepsi bir ağızdan "Teşekkürler Drake" diyerek karşılık verdiği duyulmuştu.

5 Kasım'da düzenlenen festivalde yaşananların ardından rapçi, sosyal medyadan "Son birkaç günümü bu yıkıcı trajediyi kabullenmeye çalışarak geçirdim" mesajını paylaşmıştı.

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