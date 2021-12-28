BIST 1.871
DOLAR 11,84
EURO 13,40
ALTIN 690,85
DÜNYA

'Kanun önünde kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur' ibaresi Ürdün meclisini karıştırdı

ÜRDÜN Parlamentosu’nda milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından anayasa değişikliği gündeminin konuşulacağı oturum yarına ertelendi.

Ürdün Parlamentosunda bugün yapılan oturumda, ‘’Kanun önünde Ürdünlü kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur’’ ibaresi üyeler arasında tartışmaya neden oldu. Milletvekilleri arasındaki tansiyon anayasanın 6.maddesine, “Ürdünlü kadınlar” bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi. Milletvekilleri arasında çıkan tartışmanın bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

Öfkeli milletvekillerinin sakinleşememesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi. Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi. Oturum bu kez yarına ertelendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Böylesi görülmedi! İstanbul'da önce kalbinden bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti
Böylesi görülmedi! İstanbul'da önce kalbinden bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti
Bingöl'de Tevhid Kitabevi’ne operasyona giden polise saldırdılar!
Bingöl'de Tevhid Kitabevi’ne operasyona giden polise saldırdılar!
Ümit Özdağ'ın ırkçı videosuna Almanya'daki gurbetçiden tokat gibi cevap: Caddedeki dükkanları gösterip...
Ümit Özdağ'ın ırkçı videosuna Almanya'daki gurbetçiden tokat gibi cevap: Caddedeki dükkanları gösterip...
'Yalan Dünya Orçun' Bartu Küçükçağlayan konserinde etek giydi ezber bozdu!
'Yalan Dünya Orçun' Bartu Küçükçağlayan konserinde etek giydi ezber bozdu!
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı! Yaralılar var: Feci kaza kamerada
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı! Yaralılar var: Feci kaza kamerada
Ankara'da markete ceza yağdıran zabıta olay: Ya bu fiyatlar düşecek ya da...
Ankara'da markete ceza yağdıran zabıta olay: Ya bu fiyatlar düşecek ya da...
Polisliğe soyunan Ümit Özdağ Suriyeli esnafı aşağıladı! 'Stratejik salaklar' deyip demediğini bırakmadı
Polisliğe soyunan Ümit Özdağ Suriyeli esnafı aşağıladı! 'Stratejik salaklar' deyip demediğini bırakmadı
Ziyaretçilerin gözü önünde oldu! Hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi
Ziyaretçilerin gözü önünde oldu! Hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi
Çöp atmaya çıktı kazada öldü o anlar güvenlik kamerasında
Çöp atmaya çıktı kazada öldü o anlar güvenlik kamerasında
İstanbul'da onlarca kişi birbirine saldırdı! Kavga meydan savaşını aratmadı
İstanbul'da onlarca kişi birbirine saldırdı! Kavga meydan savaşını aratmadı