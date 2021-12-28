'Kanun önünde kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur' ibaresi Ürdün meclisini karıştırdı

ÜRDÜN Parlamentosu’nda milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından anayasa değişikliği gündeminin konuşulacağı oturum yarına ertelendi.

Ürdün Parlamentosunda bugün yapılan oturumda, ‘’Kanun önünde Ürdünlü kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur’’ ibaresi üyeler arasında tartışmaya neden oldu. Milletvekilleri arasındaki tansiyon anayasanın 6.maddesine, “Ürdünlü kadınlar” bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi. Milletvekilleri arasında çıkan tartışmanın bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.



Öfkeli milletvekillerinin sakinleşememesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi. Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi. Oturum bu kez yarına ertelendi.