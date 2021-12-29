KANAL D Sadakatsiz başrolü ölüyor mu yeni bölümde Ali yoğun bakımda! Şok detay

KANAL D'de Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in başrollerinden Ali karakterinin öleceği iddiası tv kulislerinde bomba etkisi yarattı. Peki Sadakatsiz'in 45. bölümünde kim ölüyor?

KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol karakterlerinden önemli bir ismin yeni bölümde öleceği iddiası medya ve tv kulislerinde deprem etkisi yarattı. Yayınlandığı her Çarşamba akşamı reyting sıralamasını alt üst eden dizinin fragmanında oyuncuların hastanenin acil bölümüne akın ettiği detayı 'söylentilerin' doğru olduğunu ortaya çıkardı. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümünde izleyicisini bekleyen şoke edici detaylar...

Kanal D'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz'de 45'inci bölüm itibariyle alınan karar kulislere bomba gibi düştü.

Yayınlandığı günden bu yana kemik bir kitlesi oluşan ve her detayı sosyal medyadaki fan-izleyici sayfalarında defalarca paylaşılan Sadakatsiz dizisinde izleyiciye şok etkisi yaratacak bir gelişme bekleniyor.

Başrol diziye veda mı ediyor?

Doctor Foster dizisinden uyarlama Sadakatsiz, 45'inci bölümüyle başrol oyuncusuna vedaya hazırlanıyor.

Seyirci 'Ali'yi bir türlü sevemedi: Sen nasıl Asya'nın oğlu olabilirsin...

Dizideki tavırları ile 'saf, akılsız' olarak ekranları başındaki seyirciyi adeta çıldırtan, sosyal medyada da hakkında 'Sen nasıl Asya'nın oğlu olabilirsin' yorumları yapılan Ali karakterinin, bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümün fragmanında kafa travması alarak hastaneye kaldırıldığı görüntüler 'Sadakatsiz'in Ali'si ölüyor' söylentilerini doğurdu.