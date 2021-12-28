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Böylesi görülmedi! İstanbul'da önce kalbinden bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti

İSTANBUL Büyükçekmece’de gençleri laf atma tartışması kanlı bitti. Yaşanan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Gözaltına alınan zanlı Y.B.D.'nin ise olayı gerçekleştirdikten sonra tiktok videosu çekmesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Zeytinburnu’ndan Büyükçekmece’ye misafirliğe gelen Doğu Türkistanlı Ensar H. (17) “laf atma meselesi” yüzünden 16 yaşındaki Y.B.D tarafından kalbinden bıçaklandı. Olaydan sonra Y.B.D ile yanındaki arkadaşı Y.U pişkinlik yaparak karakolda çektiklerini iddia ettiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Videoda Y.B.D’nin "sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" demesi dikkat çekti. Türkistanlı Ensar H. hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenilirken hayati tehlikesi devam ediyor. Polis tarafından gözaltına alına Y.B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi

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