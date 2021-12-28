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'Yalan Dünya Orçun' Bartu Küçükçağlayan konserinde etek giydi ezber bozdu!

Büyük Ev Ablukada grubunda solisti ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan konserinde etekle sahneye çıktı.

Yalan Dünya dizisindeki 'Orçun Çakaler' rolüyle tanınan ve Büyük Ev Ablukada isimli alternatif bir müzik grubunun da solisti olan Bartu Küçükçağlayan konserinde etek giyerek adeta ezber bozdu!

Sahneye etekle çıktı

Son olarak pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarının yoğun olduğu günlerde, sosyal medya fenomeni Melikşah Altuntaş ile Instagram üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' adlı programla adından söz ettiren ve aynı zamanda Binbir Gece, Jet Sosyete, Masum ve Yalan Dünya gibi dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla da tanınan Bartu Küçükçağlayan, solisti olduğu Büyük Ev Ablukada grubunun konserine etekle çıktı.



Son dönemde baba olacağını duyuran ve heyecanla babalığa hazırlanma sürecini sosyal medya hesabından da sıklıkla paylaşan ünlü oyuncu ve şarkıcı yaptığı hareketle sosyal medyada hem şok etkisi yarattı hem de ezber bozdu.

Kısa etekle sahnede şarkı öyledi

Bartu Küçükçağlayan sahneye kısa bir etekle çıktı. Rengarenk giyinen ve taytın üstüne kısa etek giyen başarılı oyuncu adından söz ettirdi.

Çılgın sahne performansıyla bilinen Bartu Küçükçağlayan'ın sosyal medyada çok konuşulan bu tarzı "Bartu yine yapacağını yapmış" dedirtti.



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