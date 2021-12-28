Polisliğe soyunan Ümit Özdağ Suriyeli esnafı aşağıladı! 'Stratejik salaklar' deyip demediğini bırakmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir kuyumcuya girerek Suriyeli vatandaştan kimlik ve dükkanın ruhsatını sordu. Söz konusu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ kendisine tepki gösterenlere "stratejik salaklar" deyip hakaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Kuyumcuya "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye soran Özdağ, "Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını aldı.



Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri sosyal medya hesabından "7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadeleriyle paylaştı.



"Türkiye için asıl tehlikeli olan bu kafatasçılıktır"

Twitter hesabından görüntüleri alıntılayan DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Özdağ'a tepki gösterdi. "Türkiye için asıl tehlikeli olan bu kafatasçılıktır" diyen Yeneroğlu "Kendi halinde, kimseye bir zararı olmayan insanları böyle hedef gösteren faşizm sevdalılarını ana akım televizyonlara çıkartıp ırkçılığın yayılmasına hizmet edenler de masum değil" tepkisini dile getirdi.



Özdağ'ın bu hareketi ve sözleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Özdağ'a gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Ümit Özdağ tepki gösterenlere ise 'Stratejik salaklar' ifadesini kullanarak "Suriyeli kuyumcu ziyareti ile ilgili saldıran stratejik salaklar beni şaşırtmadı.Türkçe bilmeyen adam psikolojik testi nasıl geçti silah aldı?900 bin kişiye vatandaşlık verildi.Bu demokrasi için tehdit değil mi? Amaç Suriyelileri Türkiye’ye sürüp pakistan kurmak, kör müsünüz?" dedi.