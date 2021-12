Cem Yılmaz'ı hiç böyle görmediniz! Netflix Witcher sürprizi şaşırttı: Küvet sahnesi çekebilir miyiz?

Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus' popüler yayın platformu Netflix'e geliyor. Ünlü ismin gösterisi için yapılan tanıtımda The Witcher sürprizi ise izleyicileri şaşırttı.

Yaklaşık iki hafta Cem Yılmaz’ın canlı olarak gerçekleştirdiği Diamond Elite Platinum Plus isimli stand-up gösterisinin Netflix’te yayınlanacağı açıklanmıştı. Bir fragmanla birlikte yapılan duyuruyla birlikte stand-up’tan bir parçaya yer verilmişti. 31 Aralık’ta Netflix’e geleceği açıklanan Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için bugün yeni bir video daha yayınladı. Bu kez gösteriden herhangi bir iz taşımayan yeni video, Cem Yılmaz’ın yanlışlıkla The Witcher setine girmesini ve dizideki Geralt karakteri olarak giydirilmesini gösteriyor.



Cem Yılmaz, gelecek dönemde yalnızca Diamond Elite Platinum Plus gösterisi ile değil, G.O.R.A.’da Erşan Kuneri karakterinin maceralarını anlatan bir Netflix dizisiyle de ekranlarda boy gösterecek. Bunun yanı sıra Yılmaz, Yahşi Batı’nın devamı olacağı düşünülen Galata Canavarı isimli filmini de duyurmuştu.