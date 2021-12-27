Dünyaca ünlü doktorumuz Ömer Özkan Asiye için konuştu: Yüz nakli gerekecek mi?

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi'nde çift kol nakli ve rahim nakli yapan dünyaca ünlü doktor Prof. Dr. Ömer Özkan Asiye'nin durumuyla ilgili konuştu. Felç kalabileceği riski olduğu için müdahale edeceklerini söyleyen Özkan yüz nakli sorusuna da "Şimdilik gerekmiyor" yanıtını verdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in, yoğun bakım ünitesinde yakın takibinin devam ettiği bildirildi.

Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete: Başarılı geçti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, çocuğun operasyonunun başarılı geçtiğini belirtti.

Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam ediyor. Hayati bulguları da stabil." ifadelerini kullandı.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta ameliyat edilmişti.