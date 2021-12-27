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MEDYA

'Sizin kendi kafanız yok mu' diyen İlber Ortaylı Muharrem Sarıkaya tokat olayında Fatma Şahin'i savundu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'i sosyal medyada eleştirenlere yönelik "Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani" yanıtını verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu. Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ortaylı, gündeme ilişkin yorumlarda bulundu. Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında, Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e tokat atması üzerine Şahin'in tepki vermemesi, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Ortaylı, o olayla ilgili görüşlerini bildirdi.

Ortaylı, Par'ın ''Kimleri beğeniyorsunuz?'' sorusuna, ''Gaziantep'in belediye reisi çok iyi bir arkadaş. Şimdi kalkıp ona da diyorlar ki Muharrem Sarıkaya ses teknisyenini dövdü, o da seyretti. Eline sopa alıp o da onu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani. Böyle bu insanların tenkitlerinde biraz ölçü olsun yani çok rica edeceğim. Eline telefonu alan adam saçmalıyor. Sizin kendi kafanız yok mu yani bu çok önemli.'' dedi

Fatma Şahin: Çok yanlıştı

Canlı yayında gözünün önünde kameraman tokatlandığında tepki vermeyen Fatma Şahin, olay kamuoyuna yansıyınca twitter hesabından Muharrem Sarıkaya'nın özür mesajlarını paylaştı ve şunu yazdı: -Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. @msarikaya6 kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.

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