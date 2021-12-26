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Gaziantep'te küçük çocuğun yaralandığı pitbull saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Küçük çocuğun saldırı öncesi hayvanlarla oynadığı, ardından köpeklerin bir anda kendisine saldırdığı görüldü.

GAZİANTEP'te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdığı anlara ait yeni görüntülere ulaşıldı. Tüm Türkiye'de infiale neden olay saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Asiye ile bir yetişkin şahıs ve tasmasız köpeklerin önce sitede birlikte yürüdüğü görüldü. Basketbol sahasına girilmesinin ardından çılgına dönen köpekler bir anda Asiye'ye saldırdı. Minik kız kanlar içinde kalırken dehşet anlarını kamera anbean kaydetti.

Öte yandan, Asiye Ateş'e ait fotoğraflarda küçük kızın hayvanları çok sevdiği, söz konusu köpeklerle daha önce sarmaş dolaş olduğu görüldü.

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