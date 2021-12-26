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Bahçeli hediye göndermişti! Ezanı 5 farklı makamda okuyan müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti

BURSA Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, okuduğu beş farklı ezan makamıyla turistleri mest etmişti. Sosyal medyadaki görüntüsü binlerce kişi tarafından beğenilen Recep Uyar geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Bursa'da görevli olduğu Yeşil Camii'de okuduğu farklı makamlardaki ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar kalp krizi sonucu vefat etti.

Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, camiyi gezmeye gelen turistlere ezanın beş farklı makamını seslendirmiş ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilmişti.

Bahçeli hediye göndermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, türbe ve caminin ziyaretçilerine beş vakit ezanı makamlarıyla okumasıyla medyada ilgi gören Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar'a, tarihi bir tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.

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