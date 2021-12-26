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Türkiye'nin konuştuğu Bingöllü çoban İlhan Orak 13 yıl sonra görüntülendi bakın şimdi ne yapıyor?

Koyunlarını çağırmak için çıkardığı ilginç seslerle ve samimi sohbetiyle şöhrete kavuşan Bingöllü Çoban İlhan Orak'ı TRT haber ekibi, 13 yıl aradan sonra köyünde ziyaret etti.

Türkiye'nin konuştuğu Bingöllü çoban İlhan Orak, artık çobanlık yapmıyor. Koyunlarının hepsini satmış. Vaktinin çoğunu torunlarıyla geçiriyor.

Şimdi 67 yaşında olan İlhan Orak, o günü hiç unutmuyor:

"Bizim yukarı köy var oraya gittiler. Ben duydum burada. O gün de cuma günüydü. Benim de o zaman 10- 15 koyunum vardı. Onların yanındaydım. Baktım kameracı geldi. Ben de koşarak gittim, heyecanlandım da biraz. Bana "Hayvanlarını çağır" dedi. Ben de çağırdım ama hayvan gelmedi. Kameracı, "Bunlar niye gelmedi?" dedi. Ben de "Benimki değil. Benimki olsa gelir. Benimki beni tanıyor" dedim."

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