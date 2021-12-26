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Şanlıurfa'da kaza sonrası ortalık karıştı tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada

Şanlıurfa’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası ortalık karıştı. Polis ekipleri tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya biber gazıyla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.

Kaza sonrası taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da karışınca ortalık savaş alanına döndü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayıramadı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için biber gazı kullandı.
Kavga polisin müdahalesi sonucu sona erdirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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