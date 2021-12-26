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Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı etraftakiler 'İyi ki doğdun Mesih' dedi

Hasan Mezarcı 2021 Noelini şahitleriyle birlikte Düzce'deki evinde kutladı. Mezarcı'nın doğum gününü kutladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kendisini "Mesih" ilan eden Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Noel'de kendi doğum gününü kutladı. 

Görüntülerde, doğum günü pastasındaki mumlara üfleyen Mezarcı'nın arkadaşlarının "İyi ki doğdun Mesih" dediği duyuldu. 

Hasan Mezarcı o anları sosyal medyada "Mesih bu akşam 2021 Noelini şahitleriyle birlikte Düzce'deki evinde kutluyor..." notuyla paylaştı. 

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