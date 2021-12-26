Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

ERZURUM'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan 17 kişinin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otele ait kayak pistindeki telesiyej hattı önceki gün mekanik olarak arızalanıp yeniden çalıştırılamayınca hattaki 8 telesiyejde bulunan 17 kişi mahsur kaldı.

Bu kişilerin kurtarılması için bölgeye otelin görevlilerinin yanı sıra bu tür olaylara müdahale etmek için kayak merkezinde hazır bekletilen JAK timleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen JAK timleri, telesiyejlerde mahsur kalanları halat yardımıyla aşağı indirip kurtardı.

Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların JAK timlerince kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.