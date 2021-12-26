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Hülya Avşar'ın simit çıkışına Gökhan Özoğuz'dan olay tepki: Sen ye!

Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar’ın ülkenin ekonomik durumuyla ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Özoğuz, Avşar'ın gerekirse "Simit yeriz" açıklamasına "Ne simidi, sen ye simit" ifadesini kullandı.

Hülya Avşar'ın geçtiğimiz gün "Gerekirse simit yenecek ama bugünler de atlatılacak" açıklamasına son olarak Athena Gökhan olarak tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz tepki gösterdi.

Athena Grubu solisti Gökhan Özoğuz twitter hesabından yaptığı açıklamayla Hülya Avşar'ın simit açıklamasına ateş püskürdü.

Şu sıralar Kırmızı Oda dizisinde Dara karakterini canlandıran şarkıcı Gökhan Özoğuz, Avşar'ın ekonomi yorumuna sert tepki gösterdi.

"Ülke ile alakalı çok kısmetsiz açıklamalar yapılıyor"

TV100'de yer alan habere göre Özoğuz, "Ülke ile alakalı çok kısmetsiz açıklamalar yapılıyor. Hala birisi çıkmış simit diyor. Ne simidi sen ye simit. Çok ayıp" ifadelerini kullandı.

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