Denizli’de pitbull dehşeti! 13 yaşındaki çocuğa saldırdı işte o korkunç görüntü
TÜRKİYE, Gaziantep'te minik Asiye'nin başına gelenleri konuşurken bir korkunç haber de Denizli'den geldi. Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk kasık bölgesinden yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi’nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu M.A'yı (24) gözaltına aldı.
Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.