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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır

Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ödüller fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

"Bu ödüller fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"İlim ve fikir yoksunu bu yoksunları ilk günden itibaren ödülleri dillerine dolamalarının sebebi budur. Yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sadece Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşa sürecinde sergilenen rezillikler bu zihniyetin gerçek yüzünün görülmesini sağlamıştır."

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