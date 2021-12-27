TV8 MasterChef Mehmet Yalçınkaya sarı kediyi 'kurban olurum' diye severken gözüne pati yedi!

TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye'nin başarılı şefi Mehmet Yalçınkaya, stüdyodaki sarı kediyi 'kurban olurum' diye severken minik kedi ünlü şefin gözüne doğru pati attı. Yalçınkaya o videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

TV8 MasterChef yeni bölümünde stüdyoya giren kediyi sevmek isteyen Mehmet Şef, yüzüne pati gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Jüri üyeliğini Somer Siviroğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, 26 Aralık Pazar akşamı eleme bölümüyle ekrana geldi.

Fragmanda yarışmada bir hafta daha kalmak için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra stüdyoya giren kedi de dikkat çekti.





Çekim esnasında stüdyoya girerek miyavlamaya başlayan kediyi gören Mehmet Yalçınkaya, kucağına alarak sevmek istedi.







"Kurban olurum" diyerek kucağına aldığı kedinin yüzüne pati atmasıyla büyük bir şok yaşayan Yalçınkaya, hayvanı elinden bıraktı.

O anlarda ise başta diğer jüri üyeleri olmak üzere yarışmacılar da kahkahaya boğuldu.







Öte yandan elemeye kalan Burcu, Mert ve Hasan şeflerin verdiği sebzeleri kullanarak Kilis Tava yapmaya çalışti.



Verilen sürenin sonunda yemeklerin tadına bakan şefler ise yarışmacılara puan verdi.

MasterChef Türkiye 26 Aralık Pazar eleme gecesinde kim gitti?

MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında bulunan 3 eleme adayı kendilerine ürünü hazırlamak için verilen sürenin tamamlanmasının ardından jüri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin baby sebzelerin ana ürün olduğu tabaklardaki ürünleri tek tek tadımını yaparak olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdi.

MasterChef kritik eleme gecesinde potada yer alan adaylar Mert, Hasan ve Burcu tarafından hazırlanan yaratıcılık yemeklerinin değerlendirilmesinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler eleme adaylarının ürünlerine verdikleri puanları açıkladı.

İlk etapta puan durumu şöyle şekillendi;

MERT: 15

HASAN: 19

BURCU: 14Puan durumunun bu şekilde olmasıyla Hasan ilk etabı 1. Olarak tamamladı. En düşük puanı ise Burcu almış oldu.



2. etapta MasterChef'e veda eden isim belli oldu

Somer Şef tarafından hazırlanan Kilis Pie isimli imza yemeğine, en yakın yapan ilk 2 isim yarışmaya en az 1 hafta daha devam etmeye hak kazanırken en az yakın yapan yarışmacı ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenerek bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu.

Somer Şef'in imza tabağını hazırlayan eleme adaylarının jüri şefler tarafından verilen en son puanları şu şekilde oldu;

HASAN: 43

BURCU: 32

MERT: 30

Böylelikle bu hafta MasterChef'e veda eden isim Mert oldu.