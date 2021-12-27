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EKONOMİ

Emekli zammı için AK Parti'den bomba açıklama: Asgari ücrete yakın bir zam...

Asgari ücret zammının ardından gözler emekli maaşı zammında. SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.  AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan enflasyon farklarıyla birlikte emekli maaşının asgari ücrete yaklaşması bekleniyor.

Emekli maaşlarının asgari ücrete yaklaştırılması gündemde. Kulislerde yüzde 30'lar düzeyindeki zam ve enflasyon farkları tartışmalara başlanmıştı. SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grubun mağdur edilmemesi gündemde.

TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, herkesin merakla beklediği emekli zammı hakkında ipucu verdi.

Küçük'ün "Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz yüzde 50 olur mu?"sorusuna cevap veren Özkan, asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını söyleyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Enflasyona ezdirmeyeceğiz

"Vatandaşlarımıza bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. He daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak.

Asgari ücret zammına yakın bir oran

Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak. "

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