BIST 1.914
DOLAR 11,34
EURO 12,83
ALTIN 657,20
YEREL

Mehmetçik Ankara sokaklarını inletti! Gören telefona sarıldı: 30 dakika sürdü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Anıtkabir arasında 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı koordinasyonunda “Atatürk Garnizon Koşusu” düzenlendi. Koşuya, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri katıldı.

Kara Harp Okulu'ndan başlayan koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı. Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, 'Her şey vatan için' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Evlerinden koşuyu izleyen vatandaşlar ise askerleri alkışlayarak cep telefonları ile görüntüledi. Yaklaşık 30 dakika süren koşu, Anıtkabir önünde son buldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dünyaca ünlü doktorumuz Ömer Özkan Asiye için konuştu: Yüz nakli gerekecek mi?
Dünyaca ünlü doktorumuz Ömer Özkan Asiye için konuştu: Yüz nakli gerekecek mi?
Fettullah Gülen Cevdet Türkyolu'nu tekme tokat dövdü! Hüseyin Gülerce görmüş
Fettullah Gülen Cevdet Türkyolu'nu tekme tokat dövdü! Hüseyin Gülerce görmüş
Emekli zammı için AK Parti'den bomba açıklama: Asgari ücrete yakın bir zam...
Emekli zammı için AK Parti'den bomba açıklama: Asgari ücrete yakın bir zam...
Turgay Güler: MB, enayi takımına 18 liradan doları sattı 11 liradan geri alıp kasasına koydu
Turgay Güler: MB, enayi takımına 18 liradan doları sattı 11 liradan geri alıp kasasına koydu
'Sizin kendi kafanız yok mu?' diyen İlber Ortaylı Muharrem Sarıkaya tokat olayında Fatma Şahin'i savundu
'Sizin kendi kafanız yok mu?' diyen İlber Ortaylı Muharrem Sarıkaya tokat olayında Fatma Şahin'i savundu
TV8 MasterChef Mehmet Yalçınkaya sarı kediyi 'kurban olurum' diye severken gözüne pati yedi!
TV8 MasterChef Mehmet Yalçınkaya sarı kediyi 'kurban olurum' diye severken gözüne pati yedi!
Sosyal medya markete ceza yağdıran zabıtayı konuştu: Ya bu fiyatlar düşecek ya da...
Sosyal medya markete ceza yağdıran zabıtayı konuştu: Ya bu fiyatlar düşecek ya da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır
Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır'daki operasyon görüntülerini paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır'daki operasyon görüntülerini paylaştı
Burdur'da okula gitmek için kullandığı servis aracı çocuğun üzerinden geçti
Burdur'da okula gitmek için kullandığı servis aracı çocuğun üzerinden geçti