TOGG görevlisi canlı yayında İHA muhabirini fırçaladı! Bagaj kapağını açınca olanlar oldu

TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar son hızla devam ediyor. Üretimi yapılan aracı TGRT canlı yayınında tanıtan İhlas Haber Ajansı muhabiri ise TOGG görevlilerinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar son hızla devam ediyor. Üretim hatları için robotik üretim entegrason çalışmalarına da başlandı. Yapılan basın toplantısında konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "İlk elektrikli SUV aracımız 2022 sonunda üretim bandından indirilecek. 2023'ün ilk çeyreğinde akıllı cihazlarımızın lansmanına ve satışına başlarız" dedi.



Tanıtımın yapıldığı fuar alanında ise ilginç bir olay yaşandı. İhlas Haber Ajansı muhabiri aracı canlı yayında tanıtırken TOGG görevlilerinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Canlı yayın sırasında aracın bagaj kapısını açan muhabire sert davranan görevliler bagajı da ani bir hareketle kapattı. Muhabire “Açmayın dedik ya” diye tepki gösteren bir görevli muhabirin canlı yayında olduğunu belirtmesine rağmen tepkisine devam etti.