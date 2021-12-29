BIST 1.876
DOLAR 12,40
EURO 13,99
ALTIN 712,77
MAGAZİN

Hande Soral bebeğinin cinsiyeti ne parti yaptı balon patlatarak öğrendi

Ünlü oyuncu Hande Soral hamilelik haberini duyurmasının ardından bebek cinsiyeti partisiyle çocuğunun cinsiyetinin ne olacağını duyurdu.

Hande Soral ve Ismail Demirci çifti bebeklerinin cinsiyeti 'cinsiyet partisi' ile öğrendi ve herkese duyurdu. Çift son dönemin trendi olan 'balon patlatarak' gerçekleşen cinsiyet öğrenme partisiyle, çocuklarının erkek olduğunu açıkladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi.

Cinsiyet partisi modasına uydular

Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Bebekleri olacağını duyuran çift, dün cinsiyet partisi düzenledi.

Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir parti düzenleyen ünlü çift, burada bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti!



Anne-baba olmaya hazırlanan çift, müjdeli haberi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Hamile olduğunu açıklayan Soral, eşiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
KANAL D Sadakatsiz başrolü ölüyor mu yeni bölümde Ali yoğun bakımda! Şok detay
KANAL D Sadakatsiz başrolü ölüyor mu yeni bölümde Ali yoğun bakımda! Şok detay
Sakarya'da faul sonrasında halı saha boks ringine döndü: Tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu
Sakarya'da faul sonrasında halı saha boks ringine döndü: Tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu
İstanbul Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turist böyle öldürüldü
İstanbul Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turist böyle öldürüldü
Bursa'da karısını öldürüp balkonda poz verdi! Cani koca bakın ne ceza aldı
Bursa'da karısını öldürüp balkonda poz verdi! Cani koca bakın ne ceza aldı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Uşak'ta protesto şoku: Defolun gidin
İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Uşak'ta protesto şoku: Defolun gidin
Elmalı kurabiye nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!
Elmalı kurabiye nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!
'Kanun önünde kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur' ibaresi Ürdün meclisini karıştırdı
'Kanun önünde kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur' ibaresi Ürdün meclisini karıştırdı
Böylesi görülmedi! İstanbul'da önce kalbinden bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti
Böylesi görülmedi! İstanbul'da önce kalbinden bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti
Bingöl'de Tevhid Kitabevi’ne operasyona giden polise saldırdılar!
Bingöl'de Tevhid Kitabevi’ne operasyona giden polise saldırdılar!
Okullarda şiddet bitmiyor! İstanbul'da bu sefer de veli okul müdürüne saldırdı
Okullarda şiddet bitmiyor! İstanbul'da bu sefer de veli okul müdürüne saldırdı