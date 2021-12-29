Hande Soral bebeğinin cinsiyeti ne parti yaptı balon patlatarak öğrendi

Ünlü oyuncu Hande Soral hamilelik haberini duyurmasının ardından bebek cinsiyeti partisiyle çocuğunun cinsiyetinin ne olacağını duyurdu.

Hande Soral ve Ismail Demirci çifti bebeklerinin cinsiyeti 'cinsiyet partisi' ile öğrendi ve herkese duyurdu. Çift son dönemin trendi olan 'balon patlatarak' gerçekleşen cinsiyet öğrenme partisiyle, çocuklarının erkek olduğunu açıkladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi.

Cinsiyet partisi modasına uydular

Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Bebekleri olacağını duyuran çift, dün cinsiyet partisi düzenledi.

Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir parti düzenleyen ünlü çift, burada bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti!





Anne-baba olmaya hazırlanan çift, müjdeli haberi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Hamile olduğunu açıklayan Soral, eşiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.