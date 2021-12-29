Aziz Babusçu 'susun' dedi cevap Mehmet Metiner'den geldi! 'Mertçe çık açıkla, yoksa sus'

AK Parti Milletvekili Aziz Babuşçu, "TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" dedi. Babuşçu'ya cevap AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, Babuşçu'ya "Mertçe çık açıkla yoksa sus" dedi...

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, televizyon programlarında partisini temsil iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılara tepki göstermesine, eski AK Parti milletvekili ve televizyon programlarının daimi konuklarından Mehmet Metiner'den tepki geldi.

'Bak Sevgili Aziz Babuşçu, sana sesleniyorum'

Mehmet Metiner, Akit TV'de Derin Kutu adlı programda Babuşcu'nun sözlerini eleştirdi. Babuşçu için, "Bak sevgili Aziz Babuşcu, sana sesleniyorum" diyen Metiner, "Sen siyaset yapıyorsun, il başkanlığı yaptın; küskün olabilirsin, dargın olabilirsin, umduklarına nail olamayabilirsin ama gazeteci arkadaşlarımız üzerinden herkesi suçlayıcı bir dil kullanman hiç yakıştı mı sana?" dedi. Mehmet Metiner, şunları söyledi:

Kimi kastettiğini bilmiyorum ama beni kastettiyse...

- Kardeşlik hukukuna riayet ederek söylüyorum. Keşke Aziz Babuşçu da kardeşlik hukukuna riayet ederek bu tweeti atsaydı. Kimi kastettiğini bilmiyorum. Beni kastederek tweet atmışsa, ben gazeteci değilim program da yapmıyorum.

- Bugüne kadar AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan bir gazeteci arkadaşımı görmedim ama AK Parti’yi çakallara karşı aslanlar gibi savunan, en zor zamanlarda Aziz Babuşcu gibi arkadaşlarımızın bile sustuğu, tweet atmadığı zamanlarda bile Ak Parti davasını ve Reis’i savunan bu yürekli gazetecileri görüyorum.

- Hiçbirisi de Ak Parti’yi temsil iddiasıyla söylemedi. Hiçbir Ak Partiyi temsil ettiği iddiası ile konuştuğunu söylemedi...

- Bak sevgili Aziz Babuşcu, sana sesleniyorum. Sen siyaset yapıyorsun, il başkanlığı yaptın; küskün olabilirsin, dargın olabilirsin, umduklarına nail olamayabilirsin ama gazeteci arkadaşlarımız üzerinden herkesi suçlayıcı bir dil kullanman hiç yakıştı mı sana?

- Şimdi herkes bir diğerine bakıyor, herkes bir diğerini işaretliyor. Bir Müslüman kimseyi zan altında bırakmaz, söyleyecek sözün varsa, kimi de kastediyorsan mertçe çık açıkla, yoksa sus...

- 'Ya hayır konuş ya sus' diyor peygamberimiz, hayır konuşmadığın besbelli. Ama sus bari... Bu tweet de bahsettiğin isimler kim, gazeteciler kim? Hadi ben siyasetçiyim, üstüme almadım."