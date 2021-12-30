İzzet Altınmeşe vefat eden oğlu Ali Murat Altınmeşe için ilk kez konuştu! Yürek burkan video

Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe vefat eden oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe, 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe için ilk kez açıklama yaptı. Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatıyla ilgili bir video yayınlayarak ilk kez duygularını ifade etti.

"Allah evlat acısı kimseye tattırmasın"

Kamera karşısına geçen ünlü türkücü "İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın" dedi.







İzzet Altınmeşe, yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçerek "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor." diye konuştu.

Cenazeye gelen ve gelemeyen herkese teşekkür eden Altınmeşe, sözlerinin devamında "Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun. " dedi.