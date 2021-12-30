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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı dehşetin yeni görüntüleri çıktı!

İSTANBUL Küçükçekmece’de, husumetli olan iki kişinin sokak ortasındaki bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kavgaya ilişkin çıkan yeni görüntülerde ölen kişinin kanlar içinde olduğu, katil zanlısının da kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün 15.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Konutbirlik Yapı Kooperatif Sokakta yaşanmıştı. İddiaya göre, Resul K. (23) ve babası Sefa K. (55), daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Metin Balkan (34) ile sokakta bir araya gelmiş ve tartışmıştı. Tartışmanın büyümesiyle Balkan, Sefa K.,’yı bıçakla yaralamıştı. Bunun üzerine babası yaralanan Resul K., da Metin Balkan'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Olayda Metin Balkan hayatını kaybetmiş, yaralı olan Sefa K., ise hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansına görüntülerde, bıçaklanan Metin Balkan’ın kanlar içinde yerde kaldığı görüldü. Yaralı Balkan ticari bir aracın bagajına bindirilerek hastaneye götürüldüğü sırada, katil zanlısı Resul K.’nın arabasına bindiği ve aracının çalışmadığı için koşarak kaçtığı kameralara yansıdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışması sürüyor.

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