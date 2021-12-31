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Isparta'da sevgilisinden şans öpücüğü aldı! 5 lirayı verip 3 bin 500 liralık ürün çaldılar

ISPARTA’da bir iş yerine giren sevgililer, 3 bin 500 lira değerinde 2 adet kol saati çaldı. Çiftin saatleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında 2 kişi, 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk’a ait iş yerine girdi. Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri, iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 3 bin 500 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu. Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi.

İş yerinde biraz daha oyalanan çift, bir müddet sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Selçuk, saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polis ekiplerini arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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