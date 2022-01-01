Kenan Doğulu yılbaşında aşka geldi! Sahnede Beren Saat'i dudaklarından öptü

Yılbaşında Antakya Expo'da sahne alan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu'yu izleyenler arasında Beren Saat'de vardı. Bir ara eşini sahneye davet eden Doğulu, aşka gelerek Beren Saat'i dakikalarda dudağından öptü.

Yılbaşı etkinlikleri kapsamında Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, Antakya Expo’da sahne aldı. Oldukça coşkulu geçen kutlamalarda saat 21.30 civarlarında hayranlarının karşısına çıkarak muhteşem bir müzik ziyafeti veren Doğulu’yu izleyenler arasında eşi Beren Saat’de yer aldı.



Kenan Doğulu bir anda herkesin şaşkın bakışları arasında eşi Beren Saat’i davet etti.



Hemen ardından eşiyle dansa başlayan Doğulu gecenin en büyük sürprizine imzasını atarak Beren Saat'i kendine çekerek dudaklarına küçük bir öpücük kondurarak dakikalarca öptü.