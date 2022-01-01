Aleyna Tilki: Amerika'da barda Justin Bieber Bana yürüdü!

Şarkıcı Aleyna Tilki bugün sosyal medyaya düşen bir videosuyla yine gündem oldu. Tilki, dünyaca ünlü Justin Bieber'in ABD'nin Los Angeles şehrinde kendisine yürüdüğünü açıkladı.

Aleyna Tilki, instagram'da katıldığı bir yılbaşı programında kendisine sorulan sorulara cevap verdi. Programın bir bölümünde Tilki, ABD'de kaldığı zamanlarda dünyaca ünlü popçu Justin Bieber'in kendisine bir barda yürüdüğünü açıkladı.

Yaşının tutmadığı için barda oturulmasına izin verilmeyen şarkıcı, yanına gelen bir kişinin barmene, "Biraz beklesin burda, sıkıntı yok" dediğini aktardı.

Justin Bieber'i çingeneye de benzeten Aleyna Tilki, kendisine yürüdüğünü açıklayarak dünyaca ünlü popçuyu gittiği barın sahibinin oğlu sandığını ifade etti.