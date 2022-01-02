'Kol gibi girdi' deyip zam şarkısı yapan Şahan Gökbakar izlenme rekoru kırdı! Twitter yıkıldı

Komedyen Şahan Gökbakar, yeni yılda peş peşe gelen zamlara şarkıyla göndermede bulunarak tepki gösterdi.

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak son günlerde peş peşe yapılan zamlara bir şarkıyla tepki gösterdi. Gökbakar, şarkıcı Berkay Şahin'in 'Gel Gel' şarkısının nakaratını "Zam, zam, zam çok kötü geldi, Zam, zam, zam kol gibi geldi..." şeklinde değiştirerek söyledi. Paylaşımında Berkay Şahin'i etiketleyen Gökbakar, "Bu şarkı bundan sonra böyle kardeşim. Zaaam zaaam zaaaamm" yazdı. Berkay Şahin ise şarkıya "Repertuarda bu şekilde söyleneceği notunu alıyorum dedem🕶" yorumunu yaptı.



İzlenme rekoru kıran paylaşım kısa sürede 1.5 milyon kişi tarafından izlendi. 5 bini aşkın kişi ise şarkıya yorum yağdırdı. Gökbakar'ın paylaşımına Reyhan Karaca, Murat Cemcir, Berfu Yenenleri, Gonca Vuslateri kahkaha atarken Şebnem Bozoklu "mükemmel yorumu yaptı.