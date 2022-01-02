Osmangazi Köprüsü'ne de yüzde 25 zam geldi

İstanbul'da köprülere ve Avrasya Tüneli'ne gelen zamların ardından bir zam haberi de Osmangazi Köprüsü'nden geldi. Yeni yılda bir zam da Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi. Bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor.

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OSMANGAZİ Köprüsü 2022 yılında geçiş ücretlerine zam geldi. 2022 yılı elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından köprü ve tünellere yapılan zamlarla da geldi. Yap işlet devret yöntemiyle yapılan projelerin vatandaşa doğrudan ve dolaylı maliyeti, hem döviz kurlarındaki hem de ABD enflasyonundaki artış nedeniyle katlanıyor.

Sözcü'nün haberine göre elektrik, doğalgaz, akaryakıtın ardından bir zam haberi de Osmangazi Köprüsü'nden geldi.

Haziran 2016’da söz konusu köprü açıldığında fiyat 35 dolar artı KDV idi ve o dönemin 2,89 TL’lik dolar kuruyla tek aracın yaklaşık geçiş maliyeti 109 TL idi. Aradan geçen 5,5 yılda TL cinsi maliyet katlandı.

2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147.5 TL idi, yeni yılla birlikte bu rakam yüzde 25 artarak 184.5 TL oldu.