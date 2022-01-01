İstanbul'da 2022 köprü ve tünel geçiş ücretleri belli oldu Avrasya Tüneli'nde belli saatlerde sürpriz indirim

İstanbul'da 2022 yılı köprü geçiş ücretleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilerek 8.25 TL olarak belirlendi. Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 00:00- 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak açıklandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2022 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönlü ücretlendirme olacağını belirtirken, tek yön ücretini 8,25 TL olarak belirledi.

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli'ni kullanan araçlar için 05:00 - 24:00 saatleri arasında 53 TL ücret alınacağı 00:00 - 05:00 saatleri arasında ise yüzde 50 indirim uygulanarak 26,50 TL olacağı bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00- 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."