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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ailesiyle yılbaşı pozu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ailesiyle yılbaşı pozu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte torunun pozladığı fotoğraf karesiyle yeni yıla girdi.

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Türkiye 2022 yılına girerken, siyasetçilerden de yeni yıl paylaşımları geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ailesiyle poz verdiği yılbaşı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Türkiye'nin ailelerine çok güzel bir yıl dileriz"
Kılıçdaroğlu, torunu Duru'nun çektiği fotoğrafı paylaşırken de şu ifadeleri kullandı:

"Torunum Duru’nun objektifinden Ailemiz, Türkiye’nin ailelerine çok güzel bir yıl diler!"

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