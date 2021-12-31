Türkiye 31 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 372 bin 516 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 131 milyon 646 bin 5'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Aralık 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 968 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar" değerlendirmesinde bulundu.