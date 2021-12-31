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ABD Başkanı Biden'in 2021'deki 10 büyük hatası: Gördüğüm en utanç verici andı

ABD Başkanı Biden'in 2021'deki 10 büyük hatası: Gördüğüm en utanç verici andı

ABD Başkanı Joe Biden'in 2021'deki 10 hatasını bir cumhuriyetçinin gözünden anlatan Washington Post (WP) yazarı Marc Alexander Thiessen, ilk sıraya Afganistan'dan çekilirken uygulanan politikayı koydu.

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2007-2009 yılları arasında Beyaz Saray'da başkanların konuşmalarını yazan ekipte yer alan Washington Post (WP) yazarı Marc Alexander Thiessen, kaleme aldığı son köşe yazısında bir cumhuriyetçi olarak ABD Başkanı Joe Biden'in 2021'deki 10 büyük hatasını ele aldı.

İlk sıraya ABD'nin Afganistan'dan çekilirken uyguladığı politikayı koyan Thiessen, yaşanan kaos için, "Hayatımda karşılaştığım en utanç verici dış politika felaketiydi" dedi.

Biden'in 'ülke içindeki kutuplaşmayı bitirme' vaadini de yerine getiremediğini belirten WP yazarı, güney sınırındaki göçmen krizinin azalmadığını aksine daha da arttığını kaydetti.

Rusya-Ukrayna krizinde Washington'un Moskova'nın politikaları karşısında zayıflık gösterdiğini belirten Thiessen, Rusya'nın Almanya'ya gaz taşıyacak Nord Stream 2 projesine yeşil ışık yakmak zorunda kaldığını aktardı.

İşte Washinton Post yazarına göre Biden'in 10 hatası:

1-) Afganistan'dan çekilme biçimi hayatımda karşılaştığım en utanç verici dış politika felaketiydi.

2-) En önemli vaatlerinden olan 'toplumdaki kutuplaşmayı bitirmek' vaadinin yanına bile yaklaşamadı.

3-) 1,9 trilyon dolarlık sosyal harcama paketiyle enflasyonu ve işgücü kıtlığını ortaya çıkardı.

4-) ABD'nin güney sınırındaki göçmen sorununu çözemeyip aksine krize dönüştürdü.

5-) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı karşısında zayıflık gösterdi.

6-) Rusya'nın Almanya'ya uzanan Nord Stream 2 doğal gaz boru hattına yeşil ışık yaktı.

7-) Fosil yakıtlara karşı açılan savaşla yerli üretimin düşmesine ve benzin fiyatlarının fırlamasına yardımcı oldu.

8-) Pandemi koşullarındaki istihdam krizine rağmen aşıyı zorunlu hale getirdi.

9-) Eğitimdeki sıkıntıları eleştiren annelerin okul toplantılarına katılımına FBI üzerinden gözdağı verdi.

10-) Hükümetin suçu azaltmak için yerel yetkililere yardım ettiği 'Operation Legend'i kaldırdı.

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