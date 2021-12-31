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Balıkesir'de erik 1000 liradan tezgaha indi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de erik 1000 liradan tezgaha indi

BALIKESİR'de bir manav, Mersin'den getirdiği eriklerin satışına başladı. Üçerli paketler halinden satılan erikler 60 liradan satışa sunulurken eriğin kilosunun da bin lira olduğunu açıkladı.

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BALIKESİR'de bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu.

Manav Bahadır Kesikkulak, yaptığı açıklamada, 10 senelik manav olduğunu belirterek, "Eriklerimiz sera olarak Mersin'den geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum. Pahalı ama yapılacak bir şey yok bu mevsimde az olduğu için erik pahalı. Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor, 'Para önemli değil' diyorlar. Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" şeklinde konuştu.

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