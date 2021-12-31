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Altından TL'ye dönüşte stopaj sıfırlandı

Altından TL'ye dönüşte stopaj sıfırlandı

Resmi Gazetede yayınlanan karara göre; altından Türk lirasına (TL) çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

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Döviz kurlarındaki tarihi yükselişin ardından hükümetten kur korumalı Türk lirası (TL) hesabı adımı gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta duyurmasının ardından doların hızla düşmesini sağlayan bu adım daha da genişletildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Resmi Gazetede yayınlanan tebliğine göre; altın hesapları hesap sahibinin talep etmesi halinde TL mevduat hesabına çevrilebilecek.

Sistem aynı işliyor

Altın hesaplarının TL'ye çevrilmesinde, Merkez Bankasının gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak.

Stopaj sıfıra indi

Bu kapsamda altın hesabından TL'ye geçişte yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazetede yayınlanan karara göre; altından TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

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