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Yalova'da 4 koyun yüzünden işlenen çoban cinayeti 7 yıl sonra çözüldü! Katil bakın kim çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yalova'da 4 koyun yüzünden işlenen çoban cinayeti 7 yıl sonra çözüldü! Katil bakın kim çıktı

YALOVA’da çoban arkadaşını 4 koyun yüzünden başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarmanın özel dedektifleri tarafından 7 yıl sonra cezaevinde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında, Süpürgelik mevkiindeki hayvan barınağında, Hasan Hüseyin Makinacı, tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla alakalı soruşturma başlatan ekipler, hiçbir delil bulunmaması üzerine, cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi’nden (JASAT) oluşan özel bir ekip kurdu.

Jandarma dedektiflerinin yaptığı istihbarî çalışmalar neticesinde, Makinacı’nın, 2011-2012 yılları arasında çoban olarak yanında çalışan A.Ö. aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bursa-Yalova kara yolunda hayvanlara araç çarpması sonucu A.Ö.’ye ait 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu, bunun üzerine A.Ö'nün zararını maktulden istediği ve vermemesinden dolayı tartıştıkları belirlendi. Bu arada, A.Ö.’nün kullanmış olduğu elektronik cihazlar ve araçlar tek tek incelendi.



Tutuklandı
Yapılan teknik çalışmalar sonucu, A.Ö'nün cinayet tarih ve saatinde, ikamet ettiği Bursa'nın Orhangazi ilçesinden, cinayet mahalli olan Yalova'nın Süpürgelik mevkiine hareket ettiği, yine aynı gün evine döndüğü belirlendi. Toplanan deliller üzerine, farklı bir suçtan dolayı halen cezaevinde bulunan şüpheli A.Ö, Hasan Hüseyin Makinacı'yı “tasarlayarak öldürmek“ suçundan da ayrıca tutuklandı.

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