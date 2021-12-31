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Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: 8.9 milyar TL karşılıksız ödeme yapıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: 8.9 milyar TL karşılıksız ödeme yapıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı desteği, kira desteği, 3 bin lira ve 5 bin lira tutarlı hibeler kapsamında 8.9 milyar lira karşılıksız destek sağlandığını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa verilen desteklerle ilgili soru önergesine cevap verdi. Muş, Ticaret Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı desteği, kira desteği, 3 bin lira ve 5 bin lira tutarlı hibeler kapsamında 8.9 milyar lira karşılıksız destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Mehmet Muş, "Bakanlığımızca kooperatiflere, kooperatif ortaklarına veya esnaf ve sanatkarlara kredi desteği verilmemektedir. Her yıl çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda esnaf ve sanatkarlara Halkbank kaynaklarından yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanım imkanları sunulmakta olup söz konusu imkanlardan doğrudan bankaya başvurmak suretiyle veya bakanlığımızca kuruluş izni verilen kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle yararlanabilmek mümkündür" dedi.

28 milyar liralık faiz indirimli kredi

Bakan Muş, 1 Ocak 2021-20 Kasım 2021 döneminde esnaf ve sanatkarlarca Halkbank kaynaklarından 214 bin 146 adet faiz indirimli kredi kullanımı yapıldığını ve kullanımların toplam tutarının da 28 milyar lira olduğunu açıkladı.

Muş, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile meslek kuruluşlarınca iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilmekte, söz konusu talep ve öneriler gerekli olan hallerde diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılarak takibi sağlanmaktadır" ifadesini kullandı.

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