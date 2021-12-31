BIST 1.858
DOLAR 13,22
EURO 15,03
ALTIN 772,81
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü PKK camileri cephaneliğe çevirdi

Terör örgütü PKK camileri cephaneliğe çevirdi

Terör örgütü PKK/YPG, Ayn el-Arap'ta (Kobani) el koyduğu bazı camileri karargah ve mühimmat deposu olarak kullanıyor. İbadete kapatılan camilerde içeriden girilen ve değişik istikametlere doğru giden tüneller inşa edildiği öğrenildi.

Abone ol

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlediği kentlerde sızmalara karşı yoğun tedbir alıyor. Teröristlerce kazılmış tüneller tek tek bulunup tahrip ediliyor.

Daha önce Suriye’de eylem için okul ve hastaneleri karargaha çeviren PKK’lı teröristler ibadethanelere de el koyuyor. Ayn El Arap’ta (Kobani) yeni tüneller tespit edildi. Bölgedeki bir caminin örgüt karargahı ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı, altına da değişik istikametlere giden tüneller kazıldığı ortaya çıktı.

Daha önce de PKK'nın kazdığı tüneller bulundu

Terör örgütü PKK, sivillerin kullandığı okul ve hastane gibi kamusal alanlara özellikle üslenip sivil hassasiyetini ön planda tutan Türkiye’nin hava harekatlarından kurtulmayı amaçlıyor. Bu noktalara yönelik olası operasyonlar ise dünyaya, "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanıyla yansıtılıyor. Daha önce Afrin, Münbiç, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye’de de PKK’nın kazdığı tüneller bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Değerlerimize ağır hakaret eden eski CHP Kadın Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Değerlerimize ağır hakaret eden eski CHP Kadın Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Bursa'da çalıştığı villadan 1 milyon lira çaldı! Özbek bakıcı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Bursa'da çalıştığı villadan 1 milyon lira çaldı! Özbek bakıcı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Yalova'da 4 koyun yüzünden işlenen çoban cinayeti 7 yıl sonra çözüldü! Katil bakın kim çıktı
Yalova'da 4 koyun yüzünden işlenen çoban cinayeti 7 yıl sonra çözüldü! Katil bakın kim çıktı
Devlet Bahçeli'nin yeni yıl mesajında İBB'ye operasyon var
Devlet Bahçeli'nin yeni yıl mesajında İBB'ye operasyon var
Kuaför ve güzellik uzmanlarına Mesleki Yeterlilik zorunluluğu geldi
Kuaför ve güzellik uzmanlarına Mesleki Yeterlilik zorunluluğu geldi
Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi: Günde 2 bin kişi giriş yapıyor
Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi: Günde 2 bin kişi giriş yapıyor
11 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
11 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Son fotoğrafındaki acı gerçek ortaya çıktı
İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Son fotoğrafındaki acı gerçek ortaya çıktı
Mahsun Kırmızıgül eşleri kaç kere evlendi Mahsun Kırmızıgül çocukları
Mahsun Kırmızıgül eşleri kaç kere evlendi Mahsun Kırmızıgül çocukları
Hande Baladın sevgilisi kim Hande Baladın kaç kilo? Hangi takımda oynuyor?
Hande Baladın sevgilisi kim Hande Baladın kaç kilo? Hangi takımda oynuyor?