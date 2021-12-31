Değerlerimize ağır hakaret eden eski CHP Kadın Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda mukaddes değerlerimize hareket etti. CHP'li Birinç'in bu çirkin paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Birinç'in paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Soruşturma başlatıldı

Fatoş Birinç hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. CHP Bursa Kadın Kolları Başkanlığındaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.