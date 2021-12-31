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Hande Baladın sevgilisi kim Hande Baladın kaç kilo? Hangi takımda oynuyor?

Hande Baladın sevgilisi kim Hande Baladın kaç kilo? Hangi takımda oynuyor?

Bu akşam 2022 yılbaşına evinde girmek isteyen vatandaşlar ekranlarda neler var araştırması yapıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında yılbaşı heyecanı O Ses Türkiye ile yaşanacak. O ses Türkiye'ye katışan ünlü isimlerden biri de Türk millî voleybolcu Hande Baladın oldu. Smaçör olan Hande Baladın kimdir, kaç yaşında? Hande Baladın boyu kaç santim, kaç kilo?

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TV8 ekranlarında yılbaşı heyecanı bu sene de çok renkli ve eğlenceli geçecek. O Ses Türkiye yarışmasına katılan ünlü isimlerimden biri de Hande Baladın olacak. Türk millî voleybolcu ve smaçör olan hırslı oyuncu Hande Baladın kimdir, kiminle sevgili,  Hande Baladın kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Türk millî voleybolcu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

Hande Baladın başarıları

Kulüp Başarıları

•2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
•2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
•2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
•2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
•2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım

•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
•2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
•2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
•2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
•2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - “En Değerli Oyuncu” ve “En iyi Smaçör”
•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - “En İyi Blok Yapan Oyuncu”

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