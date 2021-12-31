Damla Sönmez kaç yaşında aslen nereli Damla Sönmez film ve dizileri

Bu akşam 2022 yılbaşına evinde girmek isteyen vatandaşlar ekranlarda neler var araştırması yapıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında yılbaşı heyecanı O Ses Türkiye ile yaşanacak. O ses Türkiye'ye katışan ünlü isimlerden biri de güzel oyuncu Damla Sönmez olacak. Peki Damla Sönmez kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Damla Sönmez evli mi, film ve dizileri

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TV8 ekranlarında yılbaşı heyecanı bu sene de çok renkli ve eğlenceli geçecek. O Ses Türkiye yarışmasına katılan ünlü isimlerimden biri de oyuncu Damla Sönmez oldu. Eğlenceli halleri ile O Ses'e damga vuran Damla Sönmez'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Damla Sönmez, kaç yaşında, evli mi?

Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? Damla Sönmez nereli, evli mi?

Damla Sönmez 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. St. Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gören Sönmez, New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

Damla Sönmez 2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerine layık görüldü.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürüten Damla Sönmez, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu. Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012'de Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014'de "Savaş" oyunu profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. Aynı zamanda Damla Sönmez “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Damla Sönmez sinema ve tiyatronun yanı sıra dizilerde de yer alıyor. Oyunculuk hayatında birçok projeye imza atan Sönmez Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı, Çukur, Rise of Empires: Ottoman mini dizisinde de yer aldı.