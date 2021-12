Yılbaşına saatler kaldı! Kuruyemişe satışları yüzde 60 arttı: 150 TL'ye kadar var

Yılbaşının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kuruyemişte, yeni yıla saatler kala yaşanan talep patlaması esnafın yüzünü güldürdü.

Kuruyemiş, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. Yeni yıla saatler kalırken kuruyemiş satıcılarında oluşan yoğunluk esnafı memnun etti. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan kuruyemişler de tezgahlarda yerini aldı. Özellikle yılbaşı akşamını evlerinde televizyon karşısında geçirecek aileler kuruyemişe talep gösteriyor. Denizlili esnaf, kuruyemişlere talebin yüzde 60 artırdığını söylüyor.



Birçok vatandaşı alışveriş telaşı sararken, kuruyemiş satıcıları ise yaşanan talepi karşılamya çalışıyor. Denizli’de kuruyemiş dükkanında çalışan Turgut Yamaç, her yeni yıla girerken kuruyemişe talebin arttığını ifade etti. Yamaç, “Yeni yıla başlamaya saatler kala işlerimizde yoğunluk oluştu. Yaşanan yoğunluktan esnaf olarak mutluyuz. Yeni yılda inşallah işlerimiz daha bereketli olur. Son günlerde işlerimizde yoğunluk olacağını biliyorduk. Her yeni yıla girerken kuruyemiş satışlarına talep oluyor. Vatandaşlar gelip yılbaşı gecesi için kuruyemişlerini alıyor” dedi.







“Satışlarımızda yüzde 60 bir artış var”

Kuruyemiş çeşitlerinde daha çok vatandaşların karışık ürünleri tercih ettiğini belirten Turgut Yamaç, “Vatandaşlar karışık kuruyemiş daha çok tercih ediyor. Çekirdek, kabak çekirdeği, susamlı fıstık 70 TL ile başlıyor. Antep fıstığı 120 TL, Badem ise 150 TL'ye kadar var. Satışlarımızda yüzde 60 bir artış var. Geçen yıla oranla kuruyemişlerde yüzde 45 bir fiyat artışı oldu. Yaşanan yoğunluktan esnaf olarak mutluyuz. Herkesin işleri hayırlı ve berektli olmasını diliyorum. 2022 yılı umarım hepimiz için güzel olur" diye konuştu.