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Koronavirüste 5'inci doz aşı randevuları açıldı! Aşı takvimine dikkat

Koronavirüste 5'inci doz aşı randevuları açıldı! Aşı takvimine dikkat

Beşinci doz koronavirüs aşıları sisteme tanımlandı. 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

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Koronavirüs aşılamasında beşinci doz randevuları sisteme tanımlandı. Daha önce 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Nasıl aşı randevusu alınır?

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

Türk Tabipler Birliği kendi aşı tablosunu yayınladı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu tüm dünyada baskın varyant olmaya başlayan omircon varyantı sonrası için aşı öneri şeması hazırladı. Aşı şemasında aşılı, aşısız, eksik aşılı, hastalık geçirmiş herkesi ilgilendiren öneriler yer aldı.

TTB'nin hazırladığı  aşı şemasında özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler için koruyuculuğu daha yüksek olduğundan mRNA aşılarını (ülkemizde BioNTech) ilk seçenek olarak önerdi.TTB, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onayladığı aşı seçeneklerinin arttırılmasını istedi.

Sinovac ve Turkovac seçeneklerde yok

Covid-19 hastalığı geçirenler, daha önce aşı olanlar ile hiç aşı olmayanlar için detaylı hazırlanan aşı öneri şemasında, omicron varyantı sonrasında bilimsel verisi bulunan aşılara yer verildiği belirtildi. Bu nedenle şemada Sinovac ile Turkovac aşılarına yer verilmedi.

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